Vali Doruk, koronavirüs tedbirleri denetimine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının Valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Artvin Valisi Yılmaz Doruk, il merkezinde denetimlerde bulundu.

Kentte sürdürülen denetimlere katılan Vali Yılmaz Doruk, en işlek caddelerdeki market, kafeterya, lokanta, çay bahçesi, taksi durağı ile bir alışveriş merkezini gezerek iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Vali Doruk, koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler ve uygulanan denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Doruk, il genelinde yoğun bir denetim gerçekleştirildiğini ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Denetimlerde Vali Doruk'a İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen eşlik etti.