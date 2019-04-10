Vali Doruk, Polis Haftası'nı Kutladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Yılmaz Doruk, polisleri makamında kabul etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Yılmaz Doruk, polisleri makamında kabul etti.





Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven ile teşkilat mensupları katıldı.



Emniyet mensuplarını makamında karşılayan Vali Doruk, başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutluyorum." dedi.



Vali Doruk, sahip olduğu 174 yıllık tecrübesine, eğitimli personeli ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojik altyapıyı da ekleyen Emniyet Teşkilatının, yaptığı başarılı çalışmalarla sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirdiğini, dün olduğu gibi bugün de halk nezdinde saygın bir yerde durduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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