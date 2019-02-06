Vali Doruk Sarp'ta İncelemelerde Bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, modernizasyonu tamamlanan Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, modernizasyonu tamamlanan Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.



Vali Doruk, Türkiye'nin Gürcistan sınırında Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısını gezerek yüzde 99'u tamamlanan modernizasyon çalışmalarını inceledi.



Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nda her geçen gün artan yoğunluk nedeniyle işleyiş sistemini değiştirerek daha modern ve konforlu bir sınır kapısı için 2016'nın sonunda başlatılan yenileme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.



Doruk, 36 bin metrekareden 45 bin metrekareye çıkarılan Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan yeni yolcu ve araç geçiş güzergahlarında geçişlerinin başladığını dile getirdi.





Sarp Sınır Kapısı'nın son haliyle Türkiye'nin en modern kapısı haline geldiğini kaydeden Doruk, şunları kaydetti:



"Ülkemizin yolcu yoğunluğu bakımında en aktif kapısı olan Sarp Sınır Kapımızda artık eskiye oranla çok daha iyi ortamlarda, kaliteli hizmet veriliyor. Kapımızdaki çalışmalar tamamlandı diyebiliriz. Yapılan yeni bölümlerden yolcu ve araç geçişlerimiz hiç bekleme olmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlandı. Kapımız bölge ekonomisi ve turizminin gelişmesi için çok önemli. İnşallah kısa süre içinde resmi törenle kapımızın modern halinin açılışını yapacağız."



Ziyarette Vali Doruk'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve Kemalpaşa İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar eşlik etti.

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