Vali Doruk Sevgi Evlerindeki çocuklarla bayramlaştı - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk, Kurban Bayramı dolayısıyla çocukları evinde misafir etti.

Valilik konutu bahçesindeki kameriyede, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan bir grup çocuğu kabul eden Doruk çifti, çocukların bayramını kutladı.

Vali Doruk ve eşi Meral Doruk, sohbet ettikleri çocuklara çeşitli hediyeler ve harçlık verdi.

Çocukların istek ve taleplerini dinleyen Vali Doruk, bayramların birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma günleri olduğunu belirtti.

Öte yandan Meral Doruk, çocuklarla bir süre masa tensi oynadı.