Vali Doruk, şoför esnafının sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Doruk, şoför esnafının sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika

Vali Doruk, şoför esnafının sorun ve taleplerini dinledi

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulunu makamında kabul etti.

Vali Doruk, şoför esnafının sorun ve taleplerini dinledi, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulunu makamında kabul etti.

Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner ve yönetim kurulu üyeleri Remzi Yıldız, Hasan Sarayoğlu, Ercan Özvar, Müfit Öztürk, Enver Çelik, ziyarette, Vali Doruk'a sektörde karşılaştıkları sorunları ve taleplerini iletti.

Öngüner, taksici, dolmuşçu, minibüsçü, nakliyeci ve kamyoncu esnafını aynı çatı altında buluşturan Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odasının kentin gelişmesi ve esnafın kalkınmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Vali Doruk'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk ise Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın çalışmalarını ve sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek, tüm şoför esnafına kazasız ve belasız bol kazanç diledi.

Yaklaşık bir saat süren ziyarette, ayrıca kent ulaşımı ve kara yolu konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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