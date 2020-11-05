Vali Doruk'tan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret - Son Dakika

Vali Doruk'tan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret

05.11.2020 11:39
Vali Doruk'tan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, il genelindeki eğitim öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim süreci ve okullarda pandemiyle mücadele çalışmaları hakkında Vali Doruk'a bilgi verdi.

Kurum içindeki birimleri gezen Vali Doruk, burada görevli personelle bir süre görüştü.

Ziyarette, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri hazır bulundu.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Doruk'tan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret - Son Dakika


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