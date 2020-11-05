Vali Doruk'tan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret - Son Dakika

Kurum içindeki birimleri gezen Vali Doruk, burada görevli personelle bir süre görüştü.

Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu

İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık