Vali Doruk'tan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, il genelindeki eğitim öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim süreci ve okullarda pandemiyle mücadele çalışmaları hakkında Vali Doruk'a bilgi verdi.
Kurum içindeki birimleri gezen Vali Doruk, burada görevli personelle bir süre görüştü.
Ziyarette, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri hazır bulundu.
- Kaynak: AA
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