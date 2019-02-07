Vali Doruk'tan Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret
2 saat önce
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve şube müdürlerinin hazır bulunduğu ziyarette Vali Doruk, il genelindeki eğitim-öğretim çalışmaları hakkında brifing aldı.
Vali Doruk, okullardaki öğrenci sayıları, öğretmen ve okulların durumları, idareci ve öğretmenlerin yetiştirilmeleri için hizmet içi eğitim, okulların ve öğrenci pansiyonlarının ihtiyaç ve sorunlar hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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