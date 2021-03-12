Vali Doruk'tan Rektör Bilgin'e ziyaret - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, geçtiğimiz günlerde Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversitenin Seyitler Köyü Yerleşkesinde bulunan rektörlük binasındaki makamda gerçekleşen ziyarette, Artvin şehrinin eğitim, enerji kaynakları ve potansiyeli konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Artvin'in kültürel zenginliği ve geçmişten bugüne aktarılan kültür mirasının kentin beşeri yapısına etkileri, Üniversitemizin bu bağlamda kente sağladığı ve sağlayacağı katkılar ele alındı.