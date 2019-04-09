Son Dakika Haberleri: Vali Doruk'tan Ziraat Bankası Şubesine Ziyaret

Vali Doruk'tan Ziraat Bankası Şubesine Ziyaret

1 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ziraat Bankası Artvin Şubesini ziyaret etti.

Vali Doruk'tan Ziraat Bankası Şubesine Ziyaret, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ziraat Bankası Artvin Şubesini ziyaret etti.

Banka Müdürü Hasan Kalyoncu tarafından bankanın girişinde karşılanan Vali Doruk, bankada yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kalyoncu, Ziraat Bankası Artvin Şubesinin 1926 yılından beri Artvin'de vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza ticari, tarımsal, bireysel krediler kullandırıyoruz. Memur, emekli ve özel sektör çalışanlarının maaş ödemelerine aracılık yapıyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerinin burs ödemelerini bankamızdan gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kalyoncu, Artvin halkına en iyi şekilde nitelikli personeliyle hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini kaydederek, "İl merkezi ve 8 ilçe olmak üzere il genelinde toplam 9 şubede bankacılık hizmeti veriyoruz. Ayrıca il merkezinde 7 ATM ile müşterilerimize 7/24 hizmet vermenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Vali Doruk, bir süre sohbet ettiği banka personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Doruk, banka ziyaretinin ardından İnönü Caddesi üzerinde bulunan bazı esnafı da ziyaret ederek, "hayırlı işler" dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:54 Kaynak: AA

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