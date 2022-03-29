Vali Doruk tayini çıkan müftü Güneş'e başarı belgesiyle ödüllendirdi - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tayini çıkan müftü Hasan Güneş'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Doruk, Aydın Müftülüğüne atanan Güneş'i makamında kabul etti.

Doruk, özverili çalışmaları ve verdiği hizmetlerden dolayı Güneş'e başarı belgesi verdi.

Artvin'de yaklaşık 4 yıldır görev yaptığını belirten Güneş ise kendisinden desteğini esirgemeyen başta Vali Doruk olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.