Vali Doruk tayini çıkan müftü Güneş'e başarı belgesiyle ödüllendirdi - Son Dakika
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Vali Doruk tayini çıkan müftü Güneş'e başarı belgesiyle ödüllendirdi

29.03.2022 12:59
Vali Doruk tayini çıkan müftü Güneş'e başarı belgesiyle ödüllendirdi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tayini çıkan müftü Hasan Güneş'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tayini çıkan müftü Hasan Güneş'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Doruk, Aydın Müftülüğüne atanan Güneş'i makamında kabul etti.

Doruk, özverili çalışmaları ve verdiği hizmetlerden dolayı Güneş'e başarı belgesi verdi.

Artvin'de yaklaşık 4 yıldır görev yaptığını belirten Güneş ise kendisinden desteğini esirgemeyen başta Vali Doruk olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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Hasan Güneş, Artvin, Güneş, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Doruk tayini çıkan müftü Güneş'e başarı belgesiyle ödüllendirdi - Son Dakika


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