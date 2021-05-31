Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Müftüsü Ali Çakmak'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, bir süre önce Osmaniye İl Müftülüğü görevine atanan Ali Çakmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Müftüsü Ali Çakmak, Müftü Yardımcıları ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, daha sonra müftülük makamında İl Müftüsü Ali Çakmak ile bir süre görüştü.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Müftüsü Ali Çakmak'a başarılar dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Ali Çakmak ise nazik ziyaretinden dolayı Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür etti.

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