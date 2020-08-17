Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın bayrak hassasiyeti - Son Dakika

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın bayrak hassasiyeti

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz yapımı planlanan bisiklet ve yürüyüş yolu projesi için Karaçay Vadisinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu sırada bir vatandaşımızın evine asmış olduğu bayrağın yıpranmış olduğunu fark etti. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, vatandaşımızın evine yeni bir bayrak gönderilmesi talimatını verdi. Vali Yılmaz'ın talimatı üzerine, vatandaşımızın evinin çatısında yer alan bayrak değiştirildi. Vatandaşlar Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür ettiler.