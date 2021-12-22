Vali Dr. Ömer TORAMAN Keban İlçesini Ziyaret Etti

Elazığ Valisi Dr. Ömer TORAMAN ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Keban ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret programında Vali TORAMAN' a, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdür Vekili, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, AFAD İl Müdürü, AKSA Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü ve Türk Telekom İl Müdürü eşlik etti.

Vali Dr. Ömer TORAMAN, Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi'ni ziyaret ederek, Keban Kaymakamı Hasan AKBULUT ve Belediye Başkan Vekili Bayram BAYIRDAN' dan bilgi aldı. İlçe mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Keban İlçemizde bulunan ve restorasyonu devam eden tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Ömer TORAMAN, İstanbul Maltepe'de aile içi şiddet olayına müdahale ettiği sırada bıçaklanarak şehit olan Polis Memuru Mehmet Emin AYDIN' nın ailesini ziyaret etti.