Vali Dr. Ömer TORAMAN Keban İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Dr. Ömer TORAMAN Keban İlçesini Ziyaret Etti

22.12.2021 20:20

Elazığ Valisi Dr. Ömer TORAMAN ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Keban ilçesini ziyaret etti.

Elazığ Valisi Dr. Ömer TORAMAN ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Keban ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret programında Vali TORAMAN' a, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdür Vekili, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, AFAD İl Müdürü, AKSA Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü ve Türk Telekom İl Müdürü eşlik etti.

Vali Dr. Ömer TORAMAN, Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi'ni ziyaret ederek, Keban Kaymakamı Hasan AKBULUT ve Belediye Başkan Vekili Bayram BAYIRDAN' dan bilgi aldı. İlçe mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Keban İlçemizde bulunan ve restorasyonu devam eden tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Ömer TORAMAN, İstanbul Maltepe'de aile içi şiddet olayına müdahale ettiği sırada bıçaklanarak şehit olan Polis Memuru Mehmet Emin AYDIN' nın ailesini ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Hisarcık, Jandarma, Elazığ, Keban, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Dr. Ömer TORAMAN Keban İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika
21:27 Beşiktaş Taraftarları Yönetimi Protesto Ediyor
21:23 Maça gelmiş gibi değiller! Beşiktaş taraftarı, takımı unutup yönetimi hedef aldı
21:14 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda açıklamalarda bulundu
21:09 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a zor soru: Çarşı, pazara inebildiniz mi?
20:38 Martin Skrtel'in Profilinde Hala Türk Bayrağı Var
20:34 Yıldız futbolcu ülkemize hayran! Türkiye'den gitti ama profilinde hala Türk bayrağı var
20:00 Yunanistan'da yangınlar devam ediyor: Askeri mühimmat deposunda patlama
19:56 Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da büyük patlama! Mühimmat deposu havaya uçtu
19:52 Beşiktaş-Tirana maçının ilk 11'leri açıklandı! İki önemli isim kadroda yer almadı
19:47 Canlı anlatım! Beşiktaş-Tirana maçında ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 21:27:30. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Dr. Ömer TORAMAN Keban İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement