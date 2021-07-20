Vali Dr. Ozan Balcı'dan Kurban Bayramı Ziyaretleri - Son Dakika

Vali Dr. Ozan Balcı, Kurban Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda il protokolü, vatandaşlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bayramlaştı.

Programa Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü katıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve beraberindeki heyetle bayram ziyaretlerinde bulundu.

Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesini ziyaret ederek burada yatan hastalar ve görevi başındaki sağlık personeli ile bayramlaşan Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, bir süre sohbet ettikleri hastalara ve sağlık personeline karanfil verdi.

Daha sonra Uzunburun Uygulama Noktasında görevi başındaki Emniyet ve Jandarma personelini ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, bayramlaşarak tatlı ikramında bulundukları güvenlik güçlerine kazasız belasız görevler diledi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı makamında ziyaret ederek İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayan Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'a yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek görevi başındaki itfaiye personelinin bayramını kutladı. Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindekiler, itfaiye personeline kazasız belasız hayırlı görevler dilediler. 20 Temmuz 2021 Haber: Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER