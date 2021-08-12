Vali Dr. Ozan Balcı, Eğitim Yatırımlarını Yerinde İnceledi

Vali Dr. Ozan Balcı, eğitim yatırımları kapsamında okul inşaat çalışmaları ve güçlendirme çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İncelemeler Vali Dr. Ozan Balcı, yeniden yapımı devam eden 16 derslikli Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunarak İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'den bilgi aldı.

İbn-i Kemal İlkokulu İncelemeler

Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra 24 derslikli İbn-i Kemal İlkokulu inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Dr. Ozan Balcı "Devletimizin, milletimizin imkanları ile devam eden eğitim yatırımları kapsamında Tokat genelinde 2 yıl içerisinde 76 okulun yıkılıp depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edileceğini, 72 okulun da güçlendirilmesinin yapılacağını söyledi.

Özel Eğitim Kampüsü İncelemeler

Vali Dr. Ozan Balcı, Türkiye'de bir ilk olan özel eğitim kampüsü inşaat alanında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Engelli bireylerin hayatını ve yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve bu anlamda büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Kampüsümüzde işitme, görme ve diğer engelli gruplarından öğrencilerimiz; anaokulundan, ilkokul, ortaokul ve liseye kadar eğitim alacak. Engellilerin hayatını ve yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyor, problemlerini anlıyoruz, hayatlarını, kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. " dedi. Kampüste engelli çocukların yaşamlarına değer katmanın hedeflendiğini belirten Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat merkeze; 1 özel eğitim anaokulu, 1 özel eğitim ilkokulu, 1 özel eğitim ortaokulu, 1 özel eğitim iş okulu (meslek lisesi) ile Erbaa'ya; 1 özel eğitim uygulama okulu kazandırılacağını söyledi. Halil Rıfat Paşa İlk/Ortaokulu İncelemeler

Vali Dr. Ozan Balcı, incelemelerine Halil Rıfat Paşa İlk ve Ortaokulunda depreme karşı devam eden güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek devam etti. Vali Dr. Ozan Balcı "Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Proje ve yatırımlarımız Tokatlı hemşerilerimize hayırlı olsun. "dedi. Yarı Değerli Taşlar ve Kuyum Atölyesi Ziyaret

Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde içerisinde bulunan Yarı Değerli Taşlar ve Kuyum Atölyesi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, OKA ve İş-Kur destekleriyle geçtiğimiz yıl açılan Yarı Değerli Taşlar ve Kuyum Atölyesi'ni yapılan çalışmaları inceleyen Vali Dr. Ozan Balcı, "İlimizin çeşitli bölgelerinden çıkarılan yarı değerli taşların takı ve tesbih olarak işlendiğini belirterek "Yarı değerli taşların Tokat'ın kültürüne, turizmine çok büyük katkıları olacağını inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. " dedi. 11 Ağustos 2021 Haber : Bülent KAYNAR Foto : M. Sefa ŞEKER