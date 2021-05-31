Vali Dr. Ozan Balcı, Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları Devam Eden Okullarda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat merkez okullarında devam eden yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Gülbahar Hatun Mahallesinde 5 katlı ve 12 derslikli Yeşilırmak İlkokulu inşaatı ile güçlendirmesi devam eden Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'den bilgi aldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, "76 okulumuz yeniden yapılıyor, 72 okulumuzda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Tokat'taki 4946 olan derslik sayımıza 1686 yeni derslik daha ekliyoruz. Derslik sayımız Tokat genelinde yüzde 34 artmış olacak.

Yeni yapılan okullar ve güçlendirmeler 1 yıl içerisinde bitecek. Fiziksel anlamda güçlendirilmiş okullarla eğitim öğretim devam edecek. Milli Eğitim teşkilatı yöneticilerine, müteahhitlere, mühendislere, işçilere kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. "dedi.

Okullara Z-Kütüphane Kazandırıyoruz

Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra okullara kazandırılan Z-kütüphane, modüler kütüphane ve beceri tasarım atölyelerini de ziyaret etti.

Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi ve Sami Erdanabaş Anaokuluna yapılan Z-kütüphaneleri, 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokuluna kazandırılan modüler kütüphaneyi ziyaret etti.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Tokat'ımıza 89 Z-kütüphane kazandırdık. 59 Z-kütüphanenin yapımı devam ediyor. 71'i de planlandı. 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Böylece Tokat, 219 zenginleştirilmiş ve modüler kütüphane ile Türkiye'nin en fazla kütüphanesi olan illerinden biri olacak. " diye konuştu. 31 Mayıs 2021 Haber: Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER