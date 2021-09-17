Vali Dr. Ozan Balcı İlk Otuza Giren Öğrencileri Ödüllendirdi

Vali Dr. Ozan Balcı, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı göstererek ilk 30'a giren öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de hazır bulunduğu programda Vali Dr. Ozan Balcı, başarılı öğrencilerle tek tek bir süre sohbet ederek ödüllerini verdi.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Azim, çalışmak ve emek başarı getirir. Hayatınızın en güzel yıllarını üniversitede yaşayacaksınız. Kendinize iyi yatırım yapın. Akıl ve zeka en kıymetli sermaye. Onu iyi kullanın. Size değer katacak başarılı arkadaşlarınız olsun. Günde bir saat kitap okuyun. Güzel Sanatlarla da uğraşın, sizi geliştirir. 3-4 tane yabancı dil öğrenin. Yolunuz bahtınız açık olsun. Sizleri tebrik ediyorum. Ailenizi, öğretmenlerinizi, başarınız için emeği geçenleri kutluyorum. Kendinize, ailenize vatana ve millete faydalı bireyler olarak yetişmenizi temenni ediyorum. " dedi.