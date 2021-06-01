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Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye'de İncelemelerde Bulundu

01.06.2021 18:57
Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye'de İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Niksar İlçesi Ziyaretleri

Ziyaretlerine Niksar ilçesinden başlayan Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar Yeni Hükümet Konağı inşaat çalışmalarını yerinde görerek bilgi aldı. Vali Dr. Ozan Balcı, "Hükümet Konağımızın tamamlanmasıyla vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca Turhal ve Başçiftlik ilçelerimize de yeni hükümet konakları kazandıracağız. Devletimiz ve Milletimizin kaynaklarını devletimizin asıl sahibi milletimizin işlerini kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. " dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihkam Komutanlığı tarafından yaptırılan Niksar Yazıcık Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Vali Dr. Ozan Balcı, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Niksar Yazıcık Mesire Alanında incelemelerde bulunan Vali Dr. Ozan Balcı, "Tokat'ımıza, Valiliğimiz ve Belediyemiz işbirliğiyle Gıj Gıj Şehir Ormanı, Topçam Çamdere ve Niksar Yazıcık Mesire Alanlarını kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte hoşça ve güvenle vakit geçirebilecekleri mesire alanları kazandırmayı hedefliyoruz. Tokat'ımıza ve Tokatlı vatandaşlarımıza, memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar Yazıcık Beldesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Vali Dr. Ozan Balcı, "Memleketimizin imarına, ihyasına, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına katkı sağlamak için hep birlikte çalışıyoruz. " dedi.

Başçiftlik İlçesi Ziyareti

Vali Dr. Ozan Balcı, Valiliğimiz koordinesinde Tarım Tokat kapsamında sonbaharda dikimi yapılan Başçiftlik Geç Turfanda Meyve Bahçesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Vali Dr. Ozan Balcı, "Başçiftlik'te 1000 da alanda kurulan geç turfanda meyve bahçemize 55 bin kiraz ve 30 bin elma olmak üzere toplam 85 bin meyve fidanı diktik. Çiftçimizin, üreticimizin, tarımın dostuyuz. Her zaman yanlarındayız, desteğimiz tamdır. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, Başçiftlik ziyaret ve incelemeleri kapsamında Hükümet Konağı yapılacak alanı yerinde görerek bilgi aldı.

Reşadiye İlçesi Ziyareti Vali Dr. Ozan Balcı, son olarak Reşadiye'de Zinav Gölü Tabiat Parkı çalışmalarını yerinde inceledi. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Dr. Ozan Balcı, "Zinav Gölünü güzelleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Doğa severlere, Tokat'ımıza, Tokatlı hemşehrilerimize, Reşadiye'mize, Reşadiyeli hemşehrilerimize hayırlı olsun. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı'ya ziyaret ve incelemeleri esnasında ilçe kaymakamları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe eşlik etti. 1 Haziran 2021 Haber: Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye'de İncelemelerde Bulundu

Başçiftlik, Reşadiye, Niksar, Balcı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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