Valimiz Mustafa Masatlı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı şunları söyledi: "Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2021 yılı Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Amasya'da bir aradayız.

2021 yılının ilk yarısını da COVID19 salgının etkisi altında geçirdiğimiz herkesin malumu olan bir gerçek. Üretim, istihdam, ürün ve hizmet tedariki başta olmak üzere pek çok alanda derinlemesine değişiklikleri yaşadığımız bir dönemin ardından 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla ülkemiz genelinde yeniden normalleşme süreci başladı. Biz de Orta Karadeniz Bölgesi'nde bütün kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek kuruluşları ile birlikte işbirliği ve istişare içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde kaynakların hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusunda çalışmalarımızı yönlendireceğiz.

Ajansımız portföyünde uygulaması devam eden 119 proje bulunmaktadır. Projelerinin zamanında ve beklenen düzeyde ilerlemesinin takipçisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak, bununla beraber yeni gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar paralelinde yeni proje fikirlerinin olgunlaştırılması önümüzdeki dönemde de Ajansımız için en önde gelen hedef olacaktır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) yeni proje fikirlerinin hayat bulması için önemli bir fırsattır.

Proje fikirlerinin yıl içerisinde yapılacak istişare ve çalışmalarla geliştirilmesi, projelerin daha erken aşamada tespit edilebilmesi ve bu programlara yönelik daha uzun vadeli bir projeksiyonun yapılması için Ajansımız bünyesinde proje havuzu oluşturulacaktır. Ajansımız koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluşların proje planlaması ve yönetiminde acil sorunlara odaklanması ve gerçekçi çözümler öngören bir çalışma yaklaşımı benimsemesinin Bölgemizde yeni yatırımların önündeki eksiklikleri gidermek noktasında çok önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim. Buradan, bölgemizde Ajansımızın öncelikleri ile uyumlu proje fikri olanları Ajans ofislerine bu fikirlerini paylaşmaya davet ediyor, toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum. " Toplantıda daha sonra gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.