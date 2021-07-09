Vali Dr. Ozan Balcı, Tekerlekli Sandalye Dağıtım Programına Katıldı - Son Dakika

Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediyesi evsahipliğinde, Tokat Konfederasyonu (TOKKON), Atlas Derneği ve Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilen tekerlekli sandalye dağıtım programına katıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve 200 tekerlekli sandalyenin dağıtıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Tokat Konfederasyonu (TOKKON) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın ardından konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, engelli vatandaşların dertlerini dert edindiklerini söyledi.

Engelli vatandaşların hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak için büyük çaba gösterdiklerini ve bundan da mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Devletimiz engellilerin her zaman yanında. Onların sıkıntılarını gidermeye canla başla çalışıyoruz, çalışmaktan da mutluluk duyuyoruz. Problemler bitermi, elbette bitmez. Ama bizler, problemin büyüğü küçüğü ayırt etmeksizin, dezavantajlı kardeşlerimizin problemini gidermek için canla başla çalışıyoruz. "dedi.

Tokat'ta da engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çok güzel çalışmalar yapıldığını kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, " Türkiye'de bir ilk olan ve Milli Eğitim Bakanlığımızın aracılığıyla ilimize çok önemli bir yatırımı, Özel Eğitim Kampüsünü kuruyoruz. Anaokulu, ortaokul, lise ve özel eğitim iş okulu (meslek lisesi) olmak üzere özel eğitim kampüsünü ilimize kazandıracağız. İnşaatı da devam ediyor. Türkiye'ye örnek olacak bu yatırımı çok önemsiyorum.

Yine Türkiye'de bir ilk olacak ve Valiliğimiz koordinasyonunda, Tokat Belediyesi işbirliğinde yapılacak olan Sosyal Hizmet Kampüsünü en kısa sürede yapacağız. İçerisinde aktif yaşam merkezi, engelliler kampüsü, ağır mental ve fiziksel engelliler rehabilitasyon merkezi ve yaşam alanları bulunacak. İnşallah bu ay içerisinde temelini atacağımızı ümit ediyorum. 1 yıl içerisinde Tokat'taki engelli kardeşlerimizin hizmetine girmiş olacak. "

Engellilerimizle Toplumda Bir ve Beraberce Yaşıyoruz

Vali Dr. Ozan Balcı, "Engellilerimizle birlikte toplumda bir ve beraberce yaşıyoruz. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Engellilerimizin her zaman yanlarındayız ve yakınınızdayız.

Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu etkinliğin düzenlenmesinde lokomotif olan Tokat Konfederasyonu (TOKKON) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz'a ve İstanbul'daki bütün dernek başkanlarımıza, TOKKON'un yönetimine Tokat'lı olup İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimize, Belediye Başkanımıza ve diğer emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tekerlekli sandalye dağıtımında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Vali Dr. Ozan Balcı ve protokol üyeleri tarafından tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

Törene Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Konfederasyonu (TOKKON) Başkanı Ahmet Yılmaz, Atlas Derneği ve Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu yetkilileri, protokol mensupları, engelliler ile aileleri katıldı.

09 Temmuz 2021

Haber : Bülent KAYNAR

Foto : M. Sefa ŞEKER