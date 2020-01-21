2019 yılında 386 proje üzerinde çalışıldığını belirten Vali Kadir Ekinci, 253 projenin tamamlandığını söyledi.



2020 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2019 yılında gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirmesi yapılarak, uygulanmasında birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek hususlarda istişarede bulunuldu.



2019 yılında 386 proje üzerinde çalışıldığını anımsatan Vali Kadir Ekinci,"Bu projelerin 253'ü tamamlanmıştır. Diğer 133 projeden 75 proje devam etmekte, 24 proje ihale aşamasında, 6 proje tasfiye edilmiş olup, 28 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri, 4 milyar 433 milyon 432 bin 863 TL'dir" dedi.



Projelerin gerçekleşme oranıyla ilgili de bilgi veren Vali Ekinci; "2019 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 511 milyon 499 bin 726 TL olup, 2019 yılı harcaması 472 milyon 72 bin 333 TL ve önceki yıllar harcaması 1 milyar 296 milyon 196 bin 759 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 768 milyon 269 bin 92 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 40'dır"ifadelerini kullandı.



Vali Ekinci'nin konuşmasının ardından toplantı yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yaptıkları sunumlar ile soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. - BİNGÖL