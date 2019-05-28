Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, "Bizim hareket noktamız vatandaşımızın memnuniyetidir"
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Vali Ekinci, "Bizim hareket noktamız vatandaşımızın memnuniyetidir"

2 saat önce

Hareket noktalarının vatandaşın memnuniyeti olduğunu belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Hedefimiz, el ele gönül gönüle vererek hizmetlerin daha hızlı, verimli, kaliteli ve ekonomik olarak vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlamaktır" dedi.

Vali Ekinci,
Hareket noktalarının vatandaşın memnuniyeti olduğunu belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Hedefimiz, el ele gönül gönüle vererek hizmetlerin daha hızlı, verimli, kaliteli ve ekonomik olarak vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlamaktır" dedi.

Vali Kadir Ekinci, Bingöl İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdare birim müdürleri ile iftar programında bir araya geldi. Programa Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Enes Üçgül, İl Genel Meclis Üyeleri ve İl Özel İdaresi Şube Müdürleri katıldı.

Ortak amaçlarının vatandaşlara hizmet olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, "Allah, birlik ve beraberlik içinde bu cennet vatana ve bu güzel insanlara nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Bizim hareket noktamız vatandaşımızın memnuniyetidir. Hedefimiz, el ele gönül gönüle vererek hizmetlerin daha hızlı, verimli, kaliteli ve ekonomik olarak vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlamaktır. Çünkü devletine, milletine ve mukaddesatına bağlı bu insanlar her türlü hizmetin en iyisini hak ediyor. Allah, bu millet için hizmet edenlere güç kuvvet versin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin"diye konuştu. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:37 Kaynak: İHA
Meclis Başkanı, Kadir Ekinci, Bingöl, Güncel
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