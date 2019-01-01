Vali Ekinci'den Kontrol Noktalarına Baklavalı Ziyaret

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, kentteki kontrol noktalarını ziyaret ederek güvenlik görevlilerine baklava ikramında bulundu.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, kentteki kontrol noktalarını ziyaret ederek güvenlik görevlilerine baklava ikramında bulundu.



Vali Kadir Ekinci, 2018'in bitmesine saatler kala Bingöl, Elazığ,Muş karayollarındaki kontrol noktalarına gitti. Kontrol noktalarındaki güvenlik görevlilerinin çalışmaları hakkında bilgi alıp sohbet eden Vali Ekinci, görevli personellere ve durdurulan araçlardaki vatandaşlara baklava ikram etti. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Vali Ekinci, "Özellikle yılbaşı gecesi olması münasebetiyle arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak ve hal hatır sormak amacıyla ziyaret ettik. İnşallah yılbaşını onlarla birlikte geçireceğiz. Tabi onlar çocuklarından, ailelerinden ayrılar, burada görev yapmaya gayret ediyorlar. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu görev sadece mesai ile sınırlı olan bir görev değil. 24 saat gece gündüz demeden memlekette ihtiyaç duyulan her noktada arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Ailelerinden, çocuklarından ayrı kalıyorlar. Belki onların çocukları da babalarının yanlarında olmak istiyor ama ne yazık ki bu görev neticesinde arkadaşlarımız orada olamayacaklar. Ama büyük bir milletin huzur içerisinde, güven içerisinde yeni bir yıla girmesi için arkadaşlarımız burada can siperhane bir şekilde görevlerini icra ediyorlar. Özellikle arkadaşlarımızın gözlerinde hiçbir şekilde yorgunluk, yılgınlık ibaresi görmememiz bizi olağan üstü mutlu etti. Arkadaşlarımız göreve sadece devlet memurluğu dahilinde değil aynı zamanda ulvi bir görev olarak bakıyorlar ve bu çerçevede görevlerini yapıyorlar"dedi.



Vali Ekinci'ye ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay eşlik etti. - BİNGÖL

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