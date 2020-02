Esnaf ziyaretleri yapan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Şehrin kalbi çarşıda, pazarda atar. Esnafımız şehrin can damarıdır, şehrin ekonomik refah ve huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır" dedi.



Vali Kadir Ekinci, kent merkezinin en işlek bölgelerinden Genç Caddesinde ve Maden Sokak yer alan esnafları ziyaret etti.Esnaflarla tek tek sohbet eden ve önerilerini de dinleyen Vali Ekinci, çay ikramlarını da geri çevirmedi.



Ziyaret ettiği iş yerlerinde sorun ve talepleri dinleyen Vali Ekinci, "Şehrin kalbi çarşıda, pazarda atar. Esnafımız şehrin can damarıdır, şehrin ekonomik refah ve huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır. Bizler her iş yerini ekonomiyi canlandıran birer ana unsur olarak görüyoruz. Onun için, esnafımızın derdini derdimiz biliyoruz, her zaman yanlarında olduğumuzun altını çiziyoruz. Kapımız esnafımız için daima açıktır" dedi. - BİNGÖL