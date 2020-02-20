Vali Ekinci, "Esnafımız şehrin can damarıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ekinci, 'Esnafımız şehrin can damarıdır' - Son Dakika

Vali Ekinci, "Esnafımız şehrin can damarıdır"

7 saat önce

Esnaf ziyaretleri yapan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Şehrin kalbi çarşıda, pazarda atar. Esnafımız şehrin can damarıdır, şehrin ekonomik refah ve huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır" dedi.

Vali Ekinci,

Esnaf ziyaretleri yapan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Şehrin kalbi çarşıda, pazarda atar. Esnafımız şehrin can damarıdır, şehrin ekonomik refah ve huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır" dedi.


Vali Kadir Ekinci, kent merkezinin en işlek bölgelerinden Genç Caddesinde ve Maden Sokak yer alan esnafları ziyaret etti.Esnaflarla tek tek sohbet eden ve önerilerini de dinleyen Vali Ekinci, çay ikramlarını da geri çevirmedi.


Ziyaret ettiği iş yerlerinde sorun ve talepleri dinleyen Vali Ekinci, "Şehrin kalbi çarşıda, pazarda atar. Esnafımız şehrin can damarıdır, şehrin ekonomik refah ve huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır. Bizler her iş yerini ekonomiyi canlandıran birer ana unsur olarak görüyoruz. Onun için, esnafımızın derdini derdimiz biliyoruz, her zaman yanlarında olduğumuzun altını çiziyoruz. Kapımız esnafımız için daima açıktır" dedi. - BİNGÖL

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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