Vali Ekinci, kazada yaralananları ziyaret etti
42 dakika önce
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
Valisi Kadir Ekinci
, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.
Kaza, Bingöl- Genç
karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavileri süren yaralıları, Vali Kadir Ekinci ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Öte yandan kazada ağır yaralanan 1 kişinin Diyarbakır
'a sevk edildiği öğrenildi. - BİNGÖL
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