Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, kazada yaralananları ziyaret etti
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Vali Ekinci, kazada yaralananları ziyaret etti

42 dakika önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.

Vali Ekinci, kazada yaralananları ziyaret etti, System.String[]
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.

Kaza, Bingöl- Genç karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralıları, Vali Kadir Ekinci ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan kazada ağır yaralanan 1 kişinin Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
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