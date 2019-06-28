Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci'nin eşinden şehit ailelerine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Vali Ekinci'nin eşinden şehit ailelerine ziyaret

1 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin eşi Tuba Ekinci, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Ekinci'nin eşinden şehit ailelerine ziyaret, System.String[]
Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin eşi Tuba Ekinci, şehit ailelerini ziyaret etti.
Tuba Ekinci, İl Emniyet Müdürü eşi Dilek Akay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü eşi Sevim Çakan ile 2012'de şehit olan güvenlik korucusu Ali Kalan'ın Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde ikamet eden eşi Fatma Kalan'ı ziyaret etti.
Şehit eşi ile bir süre sohbet eden Ekinci ve beraberindekiler, daha sonra 1994'te şehit olan mühendis Hüseyin Akkaya'nın İnalı Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.
Şehit yakınlarının sorunlarını dinleyen Ekinci, ziyaretlere devam edeceklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:43 Kaynak: AA
Kadir Ekinci, Tuba Ekinci, Ekinci, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu G20'de yapılacak olan Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 ve F-35 düğümünü çözebilir mi? 49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:51:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci'nin eşinden şehit ailelerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]