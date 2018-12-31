Vali Ekinci, Polis ve Jandarma Ekiplerine Baklava İkram Etti
16 dakika önce
- Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin polis kontrol noktası ile Jandarma Kontrol noktasını ziyaret etmesi Vali Ekinci'nin görevlilerle sohbet etmesi ve baklava ikramında bulunması Vali Ekinci'nin sürücülere baklava ikramında bulunması Vali Ekinci'nin yolcu otobüsüne binmesi ve yolculara...
- Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
'nin polis kontrol noktası ile Jandarma
Kontrol noktasını ziyaret etmesi
Vali Ekinci'nin görevlilerle sohbet etmesi ve baklava ikramında bulunması
Vali Ekinci'nin sürücülere baklava ikramında bulunması
Vali Ekinci'nin yolcu otobüsüne binmesi ve yolculara baklava ikramında bulunması
Vali Ekinci'nin açıklamaları BİNGÖL - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni yıl öncesi kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polisleri ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:02 Kaynak: AA
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