Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci Slikozis Hastalarıyla Buluştu

Vali Ekinci Slikozis Hastalarıyla Buluştu

1 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 150 silikozis hastasıyla yemekte bir araya geldi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 150 silikozis hastasıyla yemekte bir araya geldi.

Ekinci Karlıova Öğretmenevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, silikozis hastalarının tedavisi için çalışmaların yürütüldüğüne söyledi.

Hastaların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için sık sık ziyaretler yaptıklarını aktaran Ekinci, "Sizin sorunlarınıza çözüm bulmak bizim boynumuzun borcudur. Çocuklarının rızkı için bu işte çalışmak zorunda kalan ve bu hastalığına yakalanan tüm kardeşlerime Rabbimden şifa diliyorum." dedi.

Programa Bingöl il Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mevlüt Dirim, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emnin Gündoğdu, Karlıova Kaymakamlığına vekalet eden Yedisu Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Veysi Bingöl de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:38 Kaynak: AA
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