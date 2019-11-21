Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, vatandaşları dinledi
Son Dakika Güncel Vali Ekinci, vatandaşları dinledi - Son Dakika

Vali Ekinci, vatandaşları dinledi

6 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşları makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ekinci, vatandaşları dinledi, System.String[]

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşları makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi.


Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 'Vatandaşla Buluşma' toplantılarına devam ediyor.Bu kapsamda vatandaşları makamında ağırlayan Vali Ekinci, istek ve talepleri kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak, sorunlara hızlı çözümler bulmak ve vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek adına düzenli olarak yapıldığını söyledi.


Toplantı, Vali Ekinci'nin vatandaşların sorunlarını imkanlar doğrultusunda ve en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları vermesinin ardından sonra erdi. - BİNGÖL

Kadir Ekinci, Bingöl, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüs alt geçidinde bozulan asansör vatandaşları zora soktu
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:33:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, vatandaşları dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]