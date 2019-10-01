Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, vatandaşları makamında ağırladı
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Vali Ekinci, vatandaşları makamında ağırladı

2 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşları makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ekinci, vatandaşları makamında ağırladı, System.String[]

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşları makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi.


Vali Kadir Ekinci, makamında vatandaşlarla buluşma toplantısı yaptı. Ekinci, vatandaşların sorun ve talepleri dinleyerek sohbet etti.Vatandaşların talep ve sorunlarının kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak amacıyla toplantıları düzenlediklerini belirten Vali Ekinci, vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek adına toplantıların düzenli olarak yapılacağını söyledi.


Vali Ekinci, sorunların çözümü ve taleplerin yasal çerçeve içinde karşılanması noktasında, kurum müdürlerine gerekli hassasiyeti göstererek yardımcı olmaları noktasında talimat verileceğini paylaştı.


Vatandaşlar ise, sorun ve taleplerinin dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BİNGÖL

Kadir Ekinci, Bingöl, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:49 Kaynak: İHA
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