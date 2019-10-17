Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, vatandaşların taleplerini dinledi
Son Dakika Güncel Vali Ekinci, vatandaşların taleplerini dinledi

Vali Ekinci, vatandaşların taleplerini dinledi

42 dakika önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ekinci, vatandaşların taleplerini dinledi, System.String[]

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.


Vali Kadir Ekinci,valilikte vatandaşla buluşma, halk toplantıları'na belirli aralıklarla devam ediyor. Makamında vatandaşları ağırlayarak sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ekinci, makam odası kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu söyledi.


"Düzenli olarak vatandaşımızla buluşuyoruz" diyen Vali Ekinci, "Bazen vatandaşımızın evine misafir oluyoruz, bazen esnafımızı işyerinde ziyaret ederek sıcak bir çay eşliğinde sohbet ediyoruz, bazen de valilik makamında ağırlayarak sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Notlarımızı alıyoruz, ardından ilgili kurumlara talimatlarımızı iletiyor ve sorunların kısa zamanda çözümü ve taleplerin karşılanması için birlikte çaba gösteriyoruz"şeklinde konuştu.


Farklı konulardaki sorunlarını, şikayetlerini, taleplerini ve önerilerini Vali Ekinci'ye yüz yüze anlatma fırsatı bulan vatandaşlar, bu uygulamadan duydukları memnuniyeti aktardı. - BİNGÖL

Kadir Ekinci, Ekinci, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:37 Kaynak: İHA
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