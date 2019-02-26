Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, "Vergi Ödeme Hassasiyetini Üst Seviyede Tutmalıyız"

Vali Ekinci, "Vergi Ödeme Hassasiyetini Üst Seviyede Tutmalıyız"

1 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Her yönüyle güçlü bir devlet ve hızlı ve etkin bir şekilde hizmet alan bir millet istiyorsak, toplumun tamamında vergi ödeme hassasiyetini üst seviyede tutmalıyız" dedi.

Vali Ekinci,
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Her yönüyle güçlü bir devlet ve hızlı ve etkin bir şekilde hizmet alan bir millet istiyorsak, toplumun tamamında vergi ödeme hassasiyetini üst seviyede tutmalıyız" dedi.

30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Bingöl Defterdarı Mesut Akbulut ve beraberindeki heyet, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Ekinci, "Devletimizin vatandaşlarımıza karşı görevlerini ifadaki en önemli ekonomik kaynak zamanında ve düzenli ödenen vergilerdir. Her yönüyle güçlü bir devlet ve hızlı ve etkin bir şekilde hizmet alan bir millet istiyorsak, toplumun tamamında vergi ödeme hassasiyetini üst seviyede tutmalıyız. Konuyla ilgili farkındalık ve birliktelik ruhunun artarak devam etmesi için el ele vererek daha fazla çalışmalıyız"dedi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

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