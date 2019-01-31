Vali Ekinci, "Vergilerin Zamanında Ödenmesi Gerekiyor"

Vatandaşa etkin hizmet sunabilmenin bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci,bunun için vergilerin zamanında ve düzenli olarak ödenmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşa etkin hizmet sunabilmenin bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci,bunun için vergilerin zamanında ve düzenli olarak ödenmesi gerektiğini söyledi.



Vali Kadir Ekinci, Defterdarlığı ziyaret ederek, Defterdar Mesut Akbulut'tan kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.



Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Vali Kadir Ekinci, "Vatandaşımıza etkin hizmet sunabilmemiz bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bunun için vatandaşlarımızın vergilerini zamanında ve düzenli olarak ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, kamu olarak verginin tüm kesimlere yayılması ve adil bir vergi sistemi konusunda duyarlı olmamız gerekiyor"dedi. - BİNGÖL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı

Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı