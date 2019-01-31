Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, "Vergilerin Zamanında Ödenmesi Gerekiyor"

Vali Ekinci, "Vergilerin Zamanında Ödenmesi Gerekiyor"

6 dakika önce

Vatandaşa etkin hizmet sunabilmenin bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci,bunun için vergilerin zamanında ve düzenli olarak ödenmesi gerektiğini söyledi.

Vali Ekinci,
Vatandaşa etkin hizmet sunabilmenin bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci,bunun için vergilerin zamanında ve düzenli olarak ödenmesi gerektiğini söyledi.

Vali Kadir Ekinci, Defterdarlığı ziyaret ederek, Defterdar Mesut Akbulut'tan kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Vali Kadir Ekinci, "Vatandaşımıza etkin hizmet sunabilmemiz bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bunun için vatandaşlarımızın vergilerini zamanında ve düzenli olarak ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, kamu olarak verginin tüm kesimlere yayılması ve adil bir vergi sistemi konusunda duyarlı olmamız gerekiyor"dedi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

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