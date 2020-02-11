Vali Ekinci yapımı tamamlanan Bingöl Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ekinci yapımı tamamlanan Bingöl Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Ekinci yapımı tamamlanan Bingöl Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu

7 saat önce

Vali Kadir Ekinci Bingöl Hayvan Hastanesinde inceleme yaptı.

Vali Ekinci yapımı tamamlanan Bingöl Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Vali Kadir Ekinci Bingöl Hayvan Hastanesinde inceleme yaptı.

Ekinci, Bingöl Üniversitesi tarafından Sancak yolu üzerinde kurulan, açılış hazırlıkları süren hastanede çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ile 5 bin metrekarelik alana inşa edilen hastaneyi gezdi.

Bölgeye de hizmet sunacak hastanenin veteriner fakültesi öğrencileri için iyi bir uygulama alanı olacağı belirtildi.

Vali Ekinci, önemli bir yatırım olan hayvan hastanesinin hem öğrenciler hem de Bingöl için gerekli bir hizmet olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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