Vali Ekinci, "Yarınlarımızı hiçbir irade karartamayacaktır"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Yarınlarımızı hiçbir irade karartamayacaktır.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Yarınlarımızı hiçbir irade karartamayacaktır. Büyüyüp gelişmemizi, güçlü ve lider ülke olmamızı hiçbir şer ittifakı engelleyemeyecektir" dedi.



Bingöl'de Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Vali Kadir Ekinci, terör örgütleriyle Türkiye'yi yok etmek isteyen güçlerin olduğuna dikkat çekerek, açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin zor bir ülke olduğuna değinen Vali Ekinci, "Anadolu zor bir coğrafya. Dünden bugüne dikenli yollarımız, arkası kesilmeyen sıkıntılarımız var. Terör belası ile bizi yok etmek isteyen harici ve dahili düşmanlarımız var. Ama hamdolsun bu milletin Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Kut'ul Amare'den aldığı bir bilinç ve mücadele azmi var. İnançlarımız var, kültür ve medeniyetimiz var, şanlı tarihimiz var, gönül erlerimiz var, şehitlerimiz var ve şehadet için sırasını bekleyen kahramanlarımız var. Bu değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın izni ile aziz milletimize ve kutsallarımıza hiçbir güç zarar veremeyecektir. Yarınlarımızı hiçbir irade karartamayacaktır. Büyüyüp gelişmemizi, güçlü ve lider ülke olmamızı hiçbir şer ittifakı engelleyemeyecektir. Bu bilinç bizlere bir yandan ayaklarımızı bastığımız toprakları korumayı ve kollamayı öğretirken bir yandan da ümmet şuuru ile Kudüs, Bosna, Somali, Myanmar diyoruz. Zulme uğrayan dünya mazlumları ve mağdurları için çırpınıyoruz, umut kaynağı olmaya devam ediyoruz" dedi.



Şehit ailelerine her zaman kapılarının açık olduğunun altını çizen Ekinci, "Ramazan kalplerimizi arındırdığımız, oruçla sabrı öğrendiğimiz, 11 ayın sultanı kutlu bir aydır. Ülkemiz ve milletimiz için dualar edelim. Yeryüzüne sulh ve sükünet için dualar edelim. Bu aziz vatan ve çocuklarımızın yarınları için dualar edelim. Aklı ve ahlakı önceleyen bir nesil için dualar edelim. İftarlarımız, sahurlarımız ve teravihlerimiz eksilmesin diye canlarını feda eden şehitlerimiz için dualar edelim. Her zaman söylediğimiz gibi şehit aileleri en değerli emanetimizdir, kapımız onlara daima açıktır, her müşküllerine koşmak da boynumuzun borcudur"ifadelerini kullandı.



Programa Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, kurum müdürleri, STK Temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. - BİNGÖL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hain Saldırıda Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu

17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi

Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler?

Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda Görev Verildi