Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci'yi, İl Genel Meclis Üyeleri Ziyaret Etti

Vali Ekinci'yi, İl Genel Meclis Üyeleri Ziyaret Etti

2 saat önce

Bingöl İl Genel Meclis üyeleri, Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Vali Ekinci'yi, İl Genel Meclis Üyeleri Ziyaret Etti, System.String[]
Bingöl İl Genel Meclis üyeleri, Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

31 Martta yapılan Mahalli İdareler Seçiminin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisinin yeni üyeleri, Vali Ekinci'yi ziyaret etti.

İl Genel Meclis üyelerini, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda ağırlayan Vali Ekinci, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meclis üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Vali Ekinci, "Devletimizin imkanları dahilinde Bingölümüz için hep beraber güzel hizmetlere vesile olacağız inşallah." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:55 Kaynak: AA
Bingöl, Kadir Ekinci, Ekinci, Güncel
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