Vali Ekinci'yi, Solhanspor Kulübü yönetimi ziyaret etti - Son Dakika

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AXA Sigorta Efeler Ligine yükselen Solhanspor Kulübü yönetimini makamında kabul etti.

AXA Sigorta Efeler Ligine yükselen Solhanspor Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu ve Solhan Belediye Başkanı Abdülhakim Yıldız, Vali Ekinci'yi ziyaret etti.

Ziyarette İslamoğlu'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyük bir mücadele sonrasında Efeler Ligine yükselen Solhanspor'a desteklerinin daimi olacağını ifade eden Ekinci, şöyle devam etti:

"Efeler Liginde mücadele eden Doğu Anadolu Bölgesinin tek takımıyız. İnşallah bu sevinci bu atmosferi yaşamaya devam edeceğiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sosyal ve sportif projelerle gençlerimize sahip çıkacağız. Solhansporumuza Efeler Liginde başarılar diliyorum."