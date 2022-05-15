Vali Ekrem Canalp Edirnelilerle vedalaştı - Son Dakika
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Vali Ekrem Canalp Edirnelilerle vedalaştı

15.05.2022 22:42
Vali Ekrem Canalp Edirnelilerle vedalaştı

Edirne'de, Batman Valiliğine atanan Vali Ekrem Canalp için düzenlenen vedalaşma programında duygu dolu anlar yaşandı.

Edirne'de, Batman Valiliğine atanan Vali Ekrem Canalp için düzenlenen vedalaşma programında duygu dolu anlar yaşandı.

Vali Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından düzenlenen veda programında yaptığı konuşmada, Edirne'deki görevine de diğer görev yerlerinde olduğu gibi memleket sevdası ve aşkıyla başladığını söyledi.

Edirne'de başarılı işler yaptığına ilişkin bir kanı varsa bu başarının Edirnelilerin olduğunu ifade eden Canalp, "Onların pozitif yaklaşımına elimde olan tek şey olan çalışkanlıkla cevap vermeye çalıştım." dedi.

Görev süresi boyunca "devletin valisi", "milletin hizmetkarı" olduğunu belirten Canalp, sözlerini Attila İlhan'dan şiir dizeleri ve "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın türkü sözleri ile süsleyerek sürdürdü.

Kentten huzurlu ayrıldığını ifade eden Canalp, katılımcılardan helallik istedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da güzel işler yapan Canalp'in unutulmayacağını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan da Edirne'nin "fahri hemşehrisi" Canalp'in kent sakinlerinin yüreğinde önemli bir yer ettiğini belirtti.

Sabah 05.00'te mesaiye başlamasıyla bilinen Vali Canalp'in bu alışkanlığına şaka yollu dikkati çeken Gürkan, "Hemşehrimiz Canalp'e 'Güle güle git' diyorum. Biz sizi çok sevdik Sayın Valim. Dürüstlüğünüzü, iş ahlakınızı, çalışkanlığınızı tabii sabah 05.00'te mesaiye başlama kısmı hariç." dedi.

Edirnelilerin kendilerine gönülden bağlı kişileri asla unutmayacaklarını vurgulayan Gürkan, kente bugüne kadar en çok eser bırakan valilerini de unutmayacaklarını söyledi.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de Vali Canalp'in çalışma hızına asla yetişemediklerini dile getirdi.

Canalp'in mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını ifade eden Güler, "Bizler yataklarımızda uyurken o hep hanımefendiyle birlikte Edirne için çalıştı, çabaladı ve projeler üretti." diye konuştu.

Kispet armağan edildi

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'le vedalaşanlar hediye takdim etti.

Valilik çalışanlarınca Canalp'e verilen, "Ekrem Canalp" yazılı pehlivan giysisi "kispet" ilgi çekti.

Vedalaşma sırasında Vali Canalp'in gözleri doldu, eşi Ayten Canalp gözyaşlarını tutamadı.

Programa il protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Ekrem Canalp Edirnelilerle vedalaştı
Vali Ekrem Canalp Edirnelilerle vedalaştı
Vali Ekrem Canalp Edirnelilerle vedalaştı
Vali Ekrem Canalp Edirnelilerle vedalaştı
Vali Ekrem Canalp Edirnelilerle vedalaştı
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Ekrem Canalp, Recep Gürkan, Batman, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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