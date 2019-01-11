Son Dakika Haberleri: Vali, Elazığspor İçin Devrede,"Bagayoko"Nun Serbest Kalmasını Önledi

Vali, Elazığspor İçin Devrede,"Bagayoko"Nun Serbest Kalmasını Önledi

1 saat önce

Ekonomik sıkıntı çeken Elazığspor için devreye giren Vali Çetin Oktay Kaldırım, 50 bin TL ödemesini sağlayarak Bagayoko'nun serbest kalmasını önledi.

Vali, Elazığspor İçin Devrede,
Ekonomik sıkıntı çeken Elazığspor için devreye giren Vali Çetin Oktay Kaldırım, 50 bin TL ödemesini sağlayarak Bagayoko'nun serbest kalmasını önledi.

Bir çok futbolcusu serbest kalan ve ardından başka kulüplerle anlaşan Elazığspor'da ekonomik sorun halen devam ediyor. Kayyum tarafından yönetilen bordo-beyazlı ekipte son olarak Moussa Bagayoko,alacağı ödenmediği için bugün serbest kalması bekleniyordu. Elazığspor için devreye giren Vali Çetin Oktay Kaldırım Bagayoko'nun 50 bin TL'lik ödemesini yaptırdı ve serbest kalma hakkını kazanmasını engelledi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:05 Kaynak: İHA

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığspor, Spor
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