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Vali Elban: "Adana'nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir" - Son Dakika

Vali Elban: "Adana'nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir"

20.08.2021 15:01
Vali Elban:

Adana Valisi Süleyman Elban, asırlık yıllık sanayi tecrübesi olan Adana'nın sektörde yeniden öncü olmasını arzu ettiklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, asırlık yıllık sanayi tecrübesi olan Adana'nın sektörde yeniden öncü olmasını arzu ettiklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi. Elban, "Adana'nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir otelde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Vali Elban, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Süleyman Elban, geçtiğimiz haftalarda kentin bazı noktalarında meydana gelen orman yangınlarının orman ekipleri ve yerel yönetimlerle ciddi bir koordinasyon içinde başarılı şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Tüm kurumlarımız, belediyeler orada bizlere destek oldu. Bunlar koordinasyon içerisinde olduğu için sanki Adana'da yangın yokmuş gibi oldu. Her tarafta insanlar yangın var derken Adana'da yangın yokmuş gibi hissedildi. Çünkü herkes işiyle meşguldü. Böyle de olması gerekiyordu afet yönetimi böyledir zaten. Bu süreçte de her konuda katkıyı da eksiksiz verdik. Bu anlamda ben tüm kamu kuruluşlarımıza ve belediyelerimize teşekkür ediyorum. Aradığımızda hiçbir araç tereddüt ve gecikme olmadan alana gönderildi" diye konuştu.

Elban, yangın koordinasyonunda herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarının altını çizerek, "Aynı zamanda neredeyse sıfıra yakın yangınla mücadele ekiplerimizle zayiatımız var. Allaha şükür trafik kazası yaşanmadı, giden ekiplerden sıkıntıya girenler olmadı, araçlar kaza yapmadı, uçuruma düşmedi, yanmadı vs. bunların hepsi ciddi manada koordinasyon gerektiriyor" dedi.

Maç günleri Yeni Adana Stadyumunda maç günleri yaşanan trafik sıkıntısına ilişkin bir soru üzerine Elban, "Bir iki tane by pas yol çalışması var. O yollar tamamlandığında ulaşımla ilgili ciddi sorun yaşanmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kent ekonomisine dair de açıklamalarda bulunan Elban, "Adana'da ekonomi geçmişten bugüne ticaret, sanayi ve hizmetler sektörü üç saç ayağı üzerine oturmuştur. Adana yıllardan beri bu üçlü saç ayağını çok dolu dolu yaşamış bir şehirdir. Adana'da ilin gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir. Bu yıllarca da böyle olmuştur. Son dönemlerde bu yükseliş trendi görece komşu illere göre az görünüyor. Adana geriye gitti gibi bir algı var. Aslında geriye gitme söz konusu değil istatistiklere baktığımızda. Dolayısıyla tarımda geriye gidiş yok ileriye gitme var. Tarımsal gelirde ciddi artışlar var. 160 yıllık sanayi tecrübesi olan Adana'nın sanayide yeniden öncü şehir olmasını istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu amaca dönük yürütüyoruz" dedi.

Adana'ya geldiklerinden bu yana kısa süre içerisinde kenti tanıma fırsatı bulduklarını kaydeden Vali Elban, konuşmasının devamında, şunları söyledi:

"Adana'da göreve başladığım ilk anda ilimizde yapılması gerekenler, ilimizin sosyal yapısı, potansiyeli, ekonomik değerleri ve kentimizin değişme yönüyle ilgili belli başlı çalışmalarımız oldu. Bu doğrultuda da bazı projeler ve çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların bir kısmına başladık, bir kısmına pandemi dolayısıyla başlayamadık. Önümüzdeki dönemde yapmayı düşündüğümüz bazı çalışmalarımız da mevcut. Bizler pandemi bahanesine sığınmadan olabildiğince projelerin hazırlanması, bunlarla ilgili ihale süreçleri ve belli şartların yerine getirilebilmesi için bu süreci verimli geçirmeye çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Pandemi şartları tamamen normale yakın bir pozisyona geldiğinde bizim zaten projelerimiz ile ilgili birtakım süreçlerimiz devam ediyor olacak. Bazı projelerimizde de tamamen hazır olduğumuz için süreç hemen başlayacak. Projelerimiz için en azından zaman kaybı yaşanmayacak."

Vali Elban, şehirde sağlık altyapısı, hastane ve yatak kapasitesi konusunda bir sıkıntı bulunmadığını da sözlerine ekledi. - ADANA

Vali Elban: Adana'nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir
Vali Elban: Adana'nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir
Vali Elban: Adana'nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir
Vali Elban: Adana'nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir
Vali Elban: Adana'nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir

Süleyman Elban, Pandemi, Yangın, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Elban: 'Adana'nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir' - Son Dakika Ekonomi


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