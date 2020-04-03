Ağrı Valisi Süleyman Elban, Korona virüs salgını kapsamında yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri açıklayarak, kentte hayatını kaybeden ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastanın olmadığını söyledi.



Yerel ve ulusal basın çalışanları ile bir araya gelen Süleyman Elban, kentte Korona virüs salgını sebebi ile ciddi bir durumun söz konusu olmadığını, vatandaşların asla tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.



Korona virüs salgının il geneline yayılmadığını ve sağlık malzemesi olarak Ağrı'da eksiklerinin olmadığını belirten Süleyman Elban, "Zor bir süreçten geçiyoruz. İnsanlarımızın zor durumda kalmamaları için mücadele ediyoruz. İnsanlara zor kullanmak olmaz. Zaten insanlar psikolojik olarak zor durumda. Toplumun ciddi bir bölümünün işleri durdu. Biz hem merkezi hükümetin hem de kendi aldığımız kararlar doğrultusunda gereken çalışmalarımızı yürütüyor ve bize gelen talepleri karşılıyoruz" açıklamalarında bulundu.



Korona virüs salgını nedeniyle kentte hayatını kaybeden hastanın olmadığına dikkat çeken Süleyman Elban, "Aynı zamanda iyi haberlerimiz var. Birincisi Ağrı'da Korona virüsten kaynaklı hayatını kaybeden ve yoğun bakımda yatan hastamız yok. Bu salgın il geneline yayılmış değil. Bizde iki kaynaktan Korona rahatsızlığı çıktı. İlki İstanbul'dan gelenler. İki tanesi de daha sonra burada ortaya çıktı. Bir diğeri de il dışında umre ziyareti gerçekleştirenlerden kaynaklı. Onların çevresinde çoğalmaya başladı. Bunun dışında ilimizde endişe verici bir durum yok. Ancak bu tedbirleri almayacağımız, rahat davranacağımız anlamına gelmiyor çünkü sayı artıyor, tedbirli davranalım" ifadelerini kullandı.



Ağrı'da bulunan bir tekstil fabrikasında günlük 200 bin maske üretimi yapıldığına dikkat çeken Süleyman Elban, Sağlık Bakanlığının da gerekli tüm malzemeleri gönderdiğini söyledi. Vali Elban sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Sağlık personellerimize KYK'nın bir yurdunu tahsis ettik. Risk altındayım, aileme bunu bulaştırmak istemiyorum diyen çalışanlarımız burada kalıyorlar. Tekstil kentte bulunan bir fabrikamız günlük 200 bin maske üretiyor. Dolayısıyla bu maskeler Sağlık Bakanlığına yapılan anlaşma çerçevesinde gönderiliyor. Burada öncelikle ilimizin maske ihtiyacı karşılandıktan sonra fazla olan malzemeyi diğer yerlere gönderiyoruz. Bununla birlikte biz bu tarz konularda herhangi bir malzeme sıkıntısı yaşayacağımızı beklemiyoruz. Bu durum ülkemiz için de aynı şekilde geçerlidir bu noktada üretim yapan bütün fabrikalarda anlaşma yapılmış durumda. İlimizdeki çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan ve balcılık yapan vatandaşlarımıza yönelikte sosyal mesafe kuralına uydukları sürece herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz. İşlerini yürütebilirler yalnız tedbirlerini aksatmamalı ve çalışmalarında dikkatli olmalılar." - AĞRI