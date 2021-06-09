Vali Elban, Akarsu ve Denizlerimizdeki Kirliliğin Önlenmesiyle İlgili Toplantıya Katıldı - Son Dakika

VALİ ELBAN, AKARSU VE DENİZLERİMİZDEKİ KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİYLE İLGİLİ TOPLANTIYA KATILDI

Vali Süleyman Elban, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte, DSİ Bölge Müdürlüğünde akarsu ve denizlerimizin kirliliği ile ilgili toplantıya katıldı.

Toplantıya, Adana ve Mersin illerimizin Valilerinin yanı sıra, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri de katıldı.

Toplantıda nehir ve denizlerimizin kirlenmesiyle oluşan problem ve olası çözümlere değinen Vali Elban, "Turizm bölgesi kıyıları, çeşitli karasal kirlilik yüklerini taşıyan akarsu ve drenaj kanallarının etkisi altındadır. Bölgemiz, DSİ'ye ait sulama projeleri drenaj kanalları ve akarsular vasıtasıyla Adana ve Mersin illerine ait arıtılmış ve arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık su baskısına maruz konumdadır. Bunların oluşturduğu kirliliği en aza indirmek planlanan çalışmaları yapmakla mümkün olabilir.

Bunun yanında tarımsal kirliliğin azaltılması için, çiftçilerin kullandıkları zirai ilaç ve gübre ambalajlarının köylere yerleştirilecek konteynerlerde toplanması, ambalajların lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilmesi, ayrıca çiftçilerimizin zirai ilaç ve gübre kullanımı ile ambalajlarının bertarafı konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. " dedi.

Akarsu ve denizlerimizin önemine de değinen Vali Elban, "Ülkemizin hayat kaynağı olan nehirlerimiz, tarihin var olduğundan bugüne bereketin, refahın ve değerlerin taşıyıcısı olmuştur. Denizlerimiz ise o bereket, refah ve değerin taşındığı en önemli mecralardan biridir. Onun için akarsu ve denizlerimizin bir zenginlik, bir güzellik ve bir kültür olarak korunması, bu perspektifte tüm çalışmalarımızın bölgede gerçekleştirdiğimiz diğer çalışmalar gibi örnek bir çalışma boyutuna ulaşması temel amacımızdır. " şeklinde konuştu.

Toplantıda Akdeniz'e kıyısı olan Adana ve Mersin illerimizden kaynaklanan Mersin- Tarsus turizm bölgesi kıyılarında oluşan kıyı kirliliği problemlerinin minimize edilmesi için yürütülmesi gereken çalışmalar da ele alındı.