Vali Elban Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

Ağrı
Valisi Süleyman Elban
, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.
Vali Süleyman Elban, Ağrı'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü
kapsamında yemekte bir araya gelerek gazetecilerin gününü kutladı. Bir restaurantta gerçekleşen programda Vali Elban, basın mensuplarını tek tek tebrik etti. Günün anlam ve önemine binaen konuşan Vali Elban, basın mensuplarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Meslek sorunlarının genel olarak hal olduğu, daha çok meslek ile ilgili yeni gelişmelerin, teknolojilerin ve daha iyi imkanların konuşulduğu nice 10 Ocaklarda sağlık ve huzur içerisinde hep beraber olmayı temenni ederek sözlerine başlayan Vali Elban, "Basın o ilin sadece gözü kulağı olan olayları, eksiklikleri, doğruları ve yanlışları ilgili taraflara halka, ülke ya da dünya kamuoyuna yansıtan bir meslek grubu değildir. Benim en çok önemsediğim basının kamu vicdanını temsil etmesidir. Çünkü yapılan şeyler eğer sizin kaleminiz de veya sizin sayfalarınızda olumlu yer buluyor ise, yapılan şeylerde, uygulamalarda ve hizmetlerde kamu vicdanı bana göre tatmin olmuş, rahatlamış ya da en azından huzursuzluk yok demektir. Eğer sizler bir konunun eksikliğini, yanlışlığını ve hatasını dile getiriyorsanız; orada kamu vicdanında bir zedelenme, bir alınganlık ya da boşa gitmeyen bir durum ya da adalet duygusunu zedeleyen bir uygulama vardır demektir. Bence yaptığınız işin en önemli yanı budur bence. Çünkü siz bunu yaparken kendi şahsınız adına ya da temsil ettiğiniz medya grubu adına bunu yapmıyorsunuz. Zaten sizin yaptığınız işin başka mesleklere benzemesinin bir nedeni de budur. Çünkü yaptığınız işin kamu vicdanında bir karşılığı yoksa, bir süre sonra yaptığınız işin ne sizin nezdinizde, ne de bizim nezdimizde, ne de halkın yanında bir kıymeti kalmayacaktır" dedi. - AĞRI