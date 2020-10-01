Vali Elban: "Çocuklarımız geleceğimiz" - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, çocukları koruyup kollamak ve onlara her şartta sahip çıkmanın en önemli vazifelerden birisi olduğunu kaydetti.

Vali Süleyman Elban, Adana Çocuk Evleri Sitesine inceleme ziyaretinde bulundu.

Vali Elban, Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi ile kurum müdürünün de hazır bulunduğu inceleme ziyareti sırasında Adana Çocuk Evleri Sitesinin genel durumu, burada verilen hizmetler, gerçekleştirilen faaliyetlerle korunma ve bakım altında bulunan çocuklar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Sevgi Evleri'nde kalan bebeklerle ilgilenen, bebeklerin durumu hakkında görevli personelden bilgiler alan ve çocukların maske ürettiği atölyeyi ziyaret ederek çocuklarla sohbet eden Vali Elban, "Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Onları koruyup kollamak ve onlara her şartta sahip çıkmak bizim en önemli vazifelerimizden birisi. Burada görevli personelimiz çocuklarımızın yaşamlarını iyi şartlar altında sürdürebilmesi ve temel gereksinimlerinin karşılanması için büyük bir emek veriyor. Bizler de çocuklarımızın hayatlarını daha iyi standartlarda sürdürebilmesi ve onları güzel bir yaşama hazırlayabilmek için daima destek olmaya hazırız" diyerek görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ADANA