Son Dakika Haberleri: Vali Elban'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Vali Elban'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

16 dakika önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Elban'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Ağrı Valisi Süleyman Elban, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, yayınladığı mesajında,"Çağımızın dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, ideal manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içermektedir. İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde bu anlayışla görev icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutlarım. Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım"dedi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:55 Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Ağrı, Gazeteciler Günü, Güncel
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