Vali Elban'dan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine ziyareti
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Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.
Vali Elban, ziyarette, fiziki, sosyal ve kültürel gelişimini her geçen gün artıran üniversitenin, gelişimiyle kentin de gelişim ve değişimine olumlu katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.
Rektör Karabulut da, Vali Elban'a üniversitenin mevcut durumu, gelecek planlamaları ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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