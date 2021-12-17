Vali Elban'dan Hastane Ziyareti - Son Dakika
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Vali Elban'dan Hastane Ziyareti

17.12.2021 06:15

VALİ ELBAN'DAN HASTANE ZİYARETİVali Süleyman Elban, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastanenin genel durumu ve verilen sağlık hizmetleri hakkında Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar'dan bilgi aldı.

VALİ ELBAN'DAN HASTANE ZİYARETİ

Vali Süleyman Elban, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastanenin genel durumu ve verilen sağlık hizmetleri hakkında Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar'dan bilgi aldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ülkemizin en yetkin hastanelerinden biri olduğunu söyleyen Vali Elban, Adana'daki sağlık hizmetlerinde çıtayı çok daha yükseklere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Şehir Hastanelerimizin tedavi imkanlarının ve başarılarının her geçen gün arttığını söyleyen Vali Elban, "Şehir Hastanelerimizin başarısından dolayı doktorlarımızın sorumlulukları artıyor. Özelikle bu pandemi sürecinde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. " dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yatak kapasitesine de değinen Vali Elban, "Sağlık sektöründe son yıllarda Devletimiz tarafından yapılan yeni yatırımlarla yatak kapasiteleri arttı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizin de yatak kapasitesi 1595'e çıkmış durumda. " dedi.

Ziyaret, hastane yönetimi ile tanışılması ve doktorlarla yapılan toplantının ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre
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Süleyman Elban, Adana, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Elban'dan Hastane Ziyareti - Son Dakika


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