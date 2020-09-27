Vali Elban'dan, Misis Antik Kenti'nde inceleme - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, Misis Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Elban, beraberinde Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Eski Misis Mahallesi'ni ziyaret etti.

Elban, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip talep ve beklentilerini dinledi.

Daima vatandaşın yanında olduklarını belirten Elban, vatandaşa hizmet etmenin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti

Elban, beraberindekilerle Misis Antik Kenti'ni de ziyaret etti.

Misis Köprüsü, Havraniye Kervansarayı, doğu ve batı değirmenlerinin de yer aldığı bölgede incelemelerde bulunan Elban, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Misis Antik Kenti'nin tarihinin Neolitik Çağ'da başladığını bildiren Elban, bölgenin geçmişten günümüze kadar Hitit, Makedonya, Roma, Bizans, Memlükler, Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını bu sebeple de farklı kültürlerden izler taşıdığını kaydetti.

Elban, kentin muazzam bir tarihi barındırdığını dile getirerek, "Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olarak bilinen ve Lokman Hekim'in üzerinden geçerken ölümsüzlük iksirini düşürdüğü rivayet edilen Misis Köprüsü başta olmak üzere ilimizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri bizden sonraki nesillere de ışık tutması için korumak ve kentimizin turizmini daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.