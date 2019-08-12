Son Dakika Haberleri: Vali Elban'dan şehit ailesine ziyaret
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Vali Elban'dan şehit ailesine ziyaret

46 dakika önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adıyaman'daki terör operasyonunda Ağustos 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adıyaman'daki terör operasyonunda Ağustos 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan'ın ailesini ziyaret etti.
Beraberinde İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ile Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyüne gelen Vali Elban, Kaymakam Gülhani Ozan Sarı tarafından karşılandı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan'ın baba evini ziyaret eden Elban, şehidin anne, babası ve kardeşleri ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Bir süre aile ile vakit geçiren Elban ve beraberindekiler ziyaretin ardından köyden ayrıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:14 Kaynak: AA
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