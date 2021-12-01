Vali Elban'dan Şehit Yavuz'un Ailesine Ziyaret - Son Dakika

VALİ ELBAN'DAN ŞEHİT YAVUZ'UN AİLESİNE ZİYARET

Vali Süleyman Elban, 2012 yılında İzmir Gaziemir'de görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Ulaştırma Er İsa Yavuz'un ailesini ikametlerinde ziyaret etti.

Şehidin anne ve babasıyla görüşerek onların hal ve hatırlarını soran Vali Elban, Şehit Yavuz'a Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.

Ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını belirten Vali Elban, "Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu toprakların üzerinde huzurla yaşıyorsak bu, görevi başındaki Mehmetçiğimiz, mukaddesatımız uğruna canını veren kahraman şehitlerimiz sayesindedir. Onlardan gereği kalan emanetlere, değerli ailelerimize sahip çıkmak da boynumuzun borcu. İyi günde kötü günde daima yanınızdayız. " şeklinde konuştu.

Vali Elban'ın ziyaretine Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin de eşlik etti.