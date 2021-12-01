Vali Elban'dan Şehit Yavuz'un Ailesine Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Elban'dan Şehit Yavuz'un Ailesine Ziyaret

01.12.2021 22:07
Vali Elban'dan Şehit Yavuz'un Ailesine Ziyaret

VALİ ELBAN'DAN ŞEHİT YAVUZ'UN AİLESİNE ZİYARETVali Süleyman Elban, 2012 yılında İzmir Gaziemir'de görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Ulaştırma Er İsa Yavuz'un ailesini ikametlerinde ziyaret etti.

VALİ ELBAN'DAN ŞEHİT YAVUZ'UN AİLESİNE ZİYARET

Vali Süleyman Elban, 2012 yılında İzmir Gaziemir'de görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Ulaştırma Er İsa Yavuz'un ailesini ikametlerinde ziyaret etti.

Şehidin anne ve babasıyla görüşerek onların hal ve hatırlarını soran Vali Elban, Şehit Yavuz'a Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.

Ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını belirten Vali Elban, "Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu toprakların üzerinde huzurla yaşıyorsak bu, görevi başındaki Mehmetçiğimiz, mukaddesatımız uğruna canını veren kahraman şehitlerimiz sayesindedir. Onlardan gereği kalan emanetlere, değerli ailelerimize sahip çıkmak da boynumuzun borcu. İyi günde kötü günde daima yanınızdayız. " şeklinde konuştu.

Vali Elban'ın ziyaretine Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Serik'te jandarma ekipleri, ailelerini ziyaret etti Serik'te jandarma ekipleri, ailelerini ziyaret etti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yetim aileleri yemekte bir araya geldi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yetim aileleri yemekte bir araya geldi Şehit kadınlar adına fidan dikildi Şehit kadınlar adına fidan dikildi

Süleyman Elban, Kalp Krizi, Gaziemir, Şehit, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Elban'dan Şehit Yavuz'un Ailesine Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
22:18 Kız çocuğuna taciz iddiası esnafı çıldırttı! Şahıs zırhlı araçla karakola zor götürüldü
22:11 Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı
22:07 McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak?
22:02 Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
21:40 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde arbede! Taksim meydanına yürüyen kadınlara biber gazı ile müdahale edildi
21:31 ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 22:31:00. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Elban'dan Şehit Yavuz'un Ailesine Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement